55-летний украинский певца Виктор Павлик, решил заглянуть в прошлое и показать, каким был в молодости вместе со своей коллегой Наташей Могилевской.

Виктор Павлик родился в Полтавской области, и уже с ранних лет проявлял интерес к музыке, передает Politeka.net. Артист быстро освоил игру на гитаре, а позже окончил Киевский национальный университет культуры и искусств.

В конце 80-х певец стал вокалистом и гитаристом группы "Анна-Мария", именно благодаря ей о Викторе Павлике заговорила вся Украина.

Коллектив стал победителем практически во всех всеукраинских и международных фестивалях, и в 1994 году песня «Ти подобаєшся мені» признана лучшим лирическим шлягером Украины.

Пик карьеры артиста пришелся именно на конец 90-ых, когда он выпустил первый сольный альбом «Шикидым».

Примерно в это время стала известной и певица Наталья Могилевская, хиты "В Киеве осень", "Ла-ла-ла", "Місяць" украинцы напевают до сих пор.

Именно то время решил вспомнить Виктор Павлик, опубликовав снимок, на котором он позирует в компании Натальи Могилевской. Артисты веселились вместе, и певец добавил кадру особого задора, показав язык.

Напомним, Могилевская "сменила" профессию, внезапно появившись с Андреем Шевченко

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