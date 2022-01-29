Известный украинский певец Виктор Павлик опубликовал архивное фото с известным боксером Владимиром Вирчисом, который наложил на себя руки.

Как сообщает Politeka.net, на своей странице в Instagram известный 55-летний украинский певец Виктор Павлик поделился архивной фотографией с уже покойными певцом Сергеем Ларькиным (Ларсон), который погиб на 38-году жизни в результате ДТП, и с украинским боксером-профессионалом Владимиром Вирчисом, который совершил самоубийство 28 января 2022 года на 48-году жизни.

"Без слов. Ларсон, Вирчис ... не верится ...", - написал Виктор Павлик.

Как известно, Владимира Вирчиса нашли повешенным вблизи дома на улице Раисы Окипной в Днепровском районе столицы.

Напомним, что Вирчис выступал в тяжелом весе и был интерконтинентальным чемпионом по версии IBF (2003 - 2004) и по версии WBO (2005 - 2006). На профессиональном ринге он провел 28 боев и одержал 26 побед (21 нокаутом).

В 2008 году он проиграл кубинцу Хуану Карлосу Гомесу по решению судей, потеряв возможность провести бой с чемпионом WBC Виталием Кличко.

"Никто не помог выйти из депрессии, вот и результат (", "😢действительно не верится😢", "Ого ... вот новости ( пусть покоятся с миром, вечный покой🥲", "Виктор ❤️❤️❤ ️ Будьте здоровы, а Вашим друзьям светлая память"," Как жаль", - написали поклонники Павлика.

Ранее Politeka сообщала, что молодая жена Павлика заговорила о второй беременности: "С Мишуткой на руках я стала...".

Напомним, что Виктор Павлик показал, как выглядел он с Могилевской в молодости: "неузнаваемые" фото.

Также Politeka писала, что Репяхова призналась, где сейчас живет с Виктором Павликом, у которого квартирный спор с бывшей: "Не секрет...".