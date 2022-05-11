Як пише Politeka.net, Ксенія Мішина є популярною українською актрисою, переможницею одного з сезонів танцювального шоу, першою "Холостячкою" і активною учасницею різних проектів на ТБ. При цьому лише недавно Ксенія знову приступила до роботи і почала розповідати про своє життя.

Не забуває Мішина також висвітлювати тему вторгнення рф на наші землі і реагувати на агресивну поведінку росіян на адресу українців.

Цього разу вона не стримала емоцій: "Російська стидоба в Європі".

"День мату, салату, горілки і ненависті до світу. І це не туристки» - сказано в описі.

В мережі також підтримали:

"Добре відзняли 😂; держава переможців...️️; ОГО яка духовність; ось і вся Росія мама в короткому відео; опис прям в точку! День мату і горілки!!!; Хтось очікував чогось іншого?; Той випадок коли коментарі зайві і все і так видно️️».

Також ми писали, українська телеведуча Леся Нікітюк, разом з шоуменами Дядьком Жорою та Олександром Педаном, зробили сюрприз для фронтмена гурту "Бумбокс".

Так, під час дружньої зустрічі з вимушеними переселенцями, з сім'ями і з дітками, Леся Нікітюк, Дядько Жора та Олександр Педан почали Співати "Ой у лузі червона калина...".

Ми писали, Нікітюк довела шанувальників до сліз зустріччю з родиною переселенців.

Як Politeka повідомляла, Нікітюк повеселила українців, примірявши образи голлівудських зірок.

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