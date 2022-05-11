Як пише Politeka.net, Ксенія Мішина є популярною українською актрисою, переможницею одного з сезонів танцювального шоу, першою "Холостячкою" і активною учасницею різних проектів на ТБ. При цьому лише недавно Ксенія знову приступила до роботи і почала розповідати про своє життя.
Не забуває Мішина також висвітлювати тему вторгнення рф на наші землі і реагувати на агресивну поведінку росіян на адресу українців.
Цього разу вона не стримала емоцій: "Російська стидоба в Європі".
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"День мату, салату, горілки і ненависті до світу. І це не туристки» - сказано в описі.
В мережі також підтримали:
"Добре відзняли 😂; держава переможців...️️; ОГО яка духовність; ось і вся Росія мама в короткому відео; опис прям в точку! День мату і горілки!!!; Хтось очікував чогось іншого?; Той випадок коли коментарі зайві і все і так видно️️».
Також ми писали, українська телеведуча Леся Нікітюк, разом з шоуменами Дядьком Жорою та Олександром Педаном, зробили сюрприз для фронтмена гурту "Бумбокс".
Так, під час дружньої зустрічі з вимушеними переселенцями, з сім'ями і з дітками, Леся Нікітюк, Дядько Жора та Олександр Педан почали Співати "Ой у лузі червона калина...".
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