Так, на своей странице в Instagram Никитюк предположила, что это может быть связано с нервами.
«Немного приболела… это нервное. День – и я вернусь. А пока у мамы Кет расцветают цветы», -написала Никитюк опубликовав также фото распустившихся цветов магнолии, фуксии и фруктовых деревьев.
Леся Никитюк также призналась, что позволила себе маленькую слабость – сделала маникюр.
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«Не смогла сдержаться… На днях сделала красивый маникюр, вы же знаете, как я люблю свои ногти», - рассказала Никитюк, добавив, что многим переселенцам, которым они помогают, уже удалось устроиться на работу.
«Есть хорошие мастера маникюра», - добавила Никитюк
Отметим, ранее Никитюк рассказала о своей жизни в новых реалиях:
"Блогером и ведущей была до 24 февраля. После того, как нас пришли "освобождать", одну профессию сменила на 16 новых – теперь я риелтор, завскладом, водитель. Когда нужно — отвожу, привожу, заселяю, пытаюсь найти нужные продукты, одежду, одеяла для людей, чтобы они смогли хотя бы прилечь и отдохнуть — не у всех сразу получается уснуть".
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