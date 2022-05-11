Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина является популярной украинской актрисой, победительницей одного из сезонов танцевального шоу, первой "Холостячкой" и активной участнице различных проектов на ТВ. При этом лишь недавно Ксения снова приступила к работе и начала рассказывать о своей жизни.

Не забывает Мишина также освещать тему вторжения рф на наши земли и реагировать на агрессивное поведение русских в адрес украинцев.

В этот раз она не сдержала эмоций: «Русская стыдоба в Европе».

«День мата, салата, водки и ненависти к миру. И это не туристки» - сказано в описании.

В сети также поддержали:

«Хорошо отсняли 😂; Государство победителей …🤦🏻‍♂️; Ого какая духовность; Вот и вся Россия Мама в коротком видео; Описание прям в точку! День мата и водки!!!; Кто-то ожидал чего-то другого?; Тот случай когда комментарии лишние и все и так видно 🤦🏻‍♀️».

Также мы писали, украинская телеведущая Леся Никитюк, вместе с шоуменами Дядей Жорой и Александром Педаном, сделали сюрприз для фронтмена группы "Бумбокс".

Так, во время дружественной встречи с вынужденными переселенцами, с семьями и с детками, Леся Никитюк, Дядя Жора и Александр Педан начали петь "Ой у лузі червона калина...".

Напомним, Никитюк довела поклонников до слез встречей с семьей переселенцев.

Как Politeka сообщала, Никитюк повеселила украинцев, примерив образы голливудских звезд.

Также Politeka писала, что Никитюк призналась в проблемах со здоровьем и позволила себе приятность.