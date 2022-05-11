Як пише Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram Хіменес-Браво розмістив кумедний ролик разом зі своєю домашньою улюбленицею Лупітою. На відео Ектор з собачкою лягає спати, а сниться йому Кремль у вогні. Задоволений зірка "Майстер Шеф" прокидається та бажає всім гарних віщих снів.
"Сьогодні приснився знову гарний сон) Тому настрій бойовий, продовжуємо працювати на перемогу 🇺🇦😁❤️", — написав Ектор під відео.
Українці в коментарях похвалили почуття гумору Ектора і висловили надію, що цей сон стане дійсністю:
"Мрія кожного українця зараз";
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"Певно всі мріють щоб цей сон скоро став реальність🙌";
"Але ви крутий 💪🏻";
"Ой балдію від Вас . Спасибі велике ❤️❤️❤️ дуже гріє душу ваша допомога і підтримка";
"Клас! Дійсно гарний сон! Скоріше б справдився";
"Чудове почуття гумору!!!😍 дай бог, щоб так і було!".
Нагадаємо, Ольга Мартиновська з "Майстер Шеф" показала, в кого така красуня.
Як повідомляла Politeka, Ектор Хіменес-Браво з України звернувся до своєї мами в Колумбії.
Також Politeka писала, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" викликав захват зворушливим виступом.