Як пише Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram Хіменес-Браво розмістив кумедний ролик разом зі своєю домашньою улюбленицею Лупітою. На відео Ектор з собачкою лягає спати, а сниться йому Кремль у вогні. Задоволений зірка "Майстер Шеф" прокидається та бажає всім гарних віщих снів.

"Сьогодні приснився знову гарний сон) Тому настрій бойовий, продовжуємо працювати на перемогу 🇺🇦😁❤️", — написав Ектор під відео.

Українці в коментарях похвалили почуття гумору Ектора і висловили надію, що цей сон стане дійсністю:

"Мрія кожного українця зараз";

"Певно всі мріють щоб цей сон скоро став реальність🙌";

"Але ви крутий 💪🏻";

"Ой балдію від Вас . Спасибі велике ❤️❤️❤️ дуже гріє душу ваша допомога і підтримка";

"Клас! Дійсно гарний сон! Скоріше б справдився";

"Чудове почуття гумору!!!😍 дай бог, щоб так і було!".

Нагадаємо, Ольга Мартиновська з "Майстер Шеф" показала, в кого така красуня.

Як повідомляла Politeka, Ектор Хіменес-Браво з України звернувся до своєї мами в Колумбії.

Також Politeka писала, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" викликав захват зворушливим виступом.