Как пишет Politeka.net, на своей странице в Instagram Хименес-Браво разместил забавный ролик вместе со своей домашней любимицей Лупитой. На видео Эктор с собачкой ложится спать, а снится ему Кремль в огне. Довольный звезда "Мастер Шеф" просыпается и желает всем хороших вещих снов.
"Сегодня приснился снова хороший сон) поэтому настроение боевое, продолжаем работать на победу", — написал Эктор под видео.
Украинцы в комментариях похвалили чувство юмора Эктора и выразили надежду, что этот сон станет явью:
"Мечта каждого украинца сейчас";
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"Вероятно все мечтают чтобы этот сон скоро стал реальностью";
"Но вы крутой";
"Ой балдею от Вас . Спасибо большое ❤️❤️❤️ очень греет душу ваша помощь и поддержка;
"Класс! Действительно хороший сон! Скорей бы оправдался";
"Замечательное чувство юмора!!!дай бог, чтобы так и было!".
Напомним, Ольга Мартыновская из "Мастер Шеф" показала, в кого такая красавица.
Как сообщала Politeka, Эктор Хименес-Браво из Украины обратился к своей маме в Колумбии.
Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" вызвал восторг трогательным выступлением.