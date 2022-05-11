Как пишет Politeka.net, на своей странице в Instagram Хименес-Браво разместил забавный ролик вместе со своей домашней любимицей Лупитой. На видео Эктор с собачкой ложится спать, а снится ему Кремль в огне. Довольный звезда "Мастер Шеф" просыпается и желает всем хороших вещих снов.

"Сегодня приснился снова хороший сон) поэтому настроение боевое, продолжаем работать на победу", — написал Эктор под видео.

Украинцы в комментариях похвалили чувство юмора Эктора и выразили надежду, что этот сон станет явью:

"Мечта каждого украинца сейчас";

"Вероятно все мечтают чтобы этот сон скоро стал реальностью";

"Но вы крутой";

"Ой балдею от Вас . Спасибо большое ❤️❤️❤️ очень греет душу ваша помощь и поддержка;

"Класс! Действительно хороший сон! Скорей бы оправдался";

"Замечательное чувство юмора!!!дай бог, чтобы так и было!".

Напомним, Ольга Мартыновская из "Мастер Шеф" показала, в кого такая красавица.

Как сообщала Politeka, Эктор Хименес-Браво из Украины обратился к своей маме в Колумбии.

Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" вызвал восторг трогательным выступлением.