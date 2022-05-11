Переможець "Україна має талант" Артем Фесько поділився новими знімками, показавши, як проводить час у Варшаві.

Як пише Politeka.net, Артем Фесько-відомий український співак, який брав участь в останньому сезоні "Україна має талант". Завдяки своїй перемозі на проекті Артем став досить популярним блогером в Instagram. За підлітком стежать тисячі українців і Фесько намагається регулярно показувати нові фото зі свого життя.

Так сталося і цього разу. Артем поділився фото, де він гуляє біля мосту у Варшаві, Польща. Підліток для прогулянки вибрав толстовку, штани і кросівки.

А до цього Артем ділився фото, де гуляв парком з "зеленими" лавочками і фонтанами. Знімки вийшли досить милими і живими.

"Маленька людина у великому світі", - написав Артем.

Фани поставили під публікаціями сотні лайків і написали коментарі:

"Милашество моє, швидше б в Україну", "живі знімки", "на другому фото ти дуже милий", "вогонь".

Нагадаємо, переможець "Україна має талант" Артем Фесько зізнався, де зараз перебуває

А ще Politeka повідомляла, що переможець "Україна має талант" викликав захват виглядом у повсякденному образі

Також Politeka писала, що переможець "Україна має талант" Фесько звернувся до українців за порадою



