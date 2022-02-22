Как пишет Politeka.net, Артем Фесько стал победителем шоу "Украина имеет талант", поразив своим вокалом украинцев и звездных судей проекта. Парень выиграл 250 тысяч гривен, которые планирует потратить на творчество, в частности думает о записи своих песен на профессиональной студии.
После победы в шоу популярность Артема значительно возросло, как и внимание к его странице в Instagram. Юный певец пытается удовлетворить любопытство фолловеров, регулярно публикуя интересный контент.
«Как и обещал еще несколько старых фото», - написал Артем Фесько в новом посте, опубликовав фотографии.
Артем Фесько изображен на снимках в простой повседневной одежде. Судя по отметке, фотозроблені в родном поселке парня - Попельня Житомирской области.
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Фолловеры Артема отреагировали на кадры комплиментами.
"Красиво очень", "Иинтересные фото", "Файний", "Краш", "Вау", - пишут в комментариях.
Напомним, победитель "Україна має талант" Фесько показал новые кадры своего важнейшего дня на проекте
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