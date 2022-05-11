Как пишет Politeka.net, Артем Фесько - известный украинский певец, который участвовал в последнем сезоне "Україна має талант". Благодаря своей победе на проекте Артем стал довольно популярным блогером в Инстаграм. За подростком следят тысячи украинцев и Фесько старается регулярно показывать новые фото из своей жизни.
Так произошло и в этот раз. Артем поделился фото, где он гуляет у моста в Варшаве, Польша. Подросток для прогулки выбрал толстовку, штаны и кроссовки.
А до этого Артем делился фото, где гулял по парку с "зелеными" лавочками и фонтанами. Снимки получились довольно милыми и живыми.
"Маленький человек в большом мире", - написал Артем.
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Фаны поставили под публикациями сотни лайков и написали комментарии:
"Милашество мое, скорее бы в Украину", "Живые снимки", "На втором фото ты очень милый", "Огонь".
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