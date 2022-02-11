Как пишет Politeka.net, Артем Фесько - победитель возобновленного шоу "Україна має талант". Мальчик с шикарным вокалом впечатлил украинцев и звездных судей проекта. Теперь за Артемом следят тысячи украинцев в Инстаграм, где мальчик делится самым интересным.
В повой публикации Фесько решил показать серию фото в белом. Молодая стоял возле рояля, хвастаясь образом.
"А какое фото нравится больше всего вам?", - написал исполнитель, обратившись за помощью к украинцам.
Фоллооверы поставили сотни лайков и написали свое мнение:
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"Все красивые", "Красивый", "Все-все-все, а если честно, то третья", "Все шикарные", "Первое самое классное", "Все фотки нереальные", "Все ффото просто топ, ибо ты там", "Вы можете говорить по-немецки? И понять? . ты такой классный".
Напомним, победитель "Україна має талант" Фесько показал новые кадры своего самого важного дня на проекте
Также Politeka писала, что триумфатор "Україна має талант" Фесько показал, как выглядит в домашней обстановке
А еще Politeka сообщала, что триумфатор "Україна має талант" Фесько впечатлил преображением после проекта