Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук у 2020 році одружився з красунею Христиною Гірняк. Після початку війни Володимир вступив в тероборону захищати Україну, а дружину відправив на захід країни, в безпеку. А вчора стало відомо, що Христина нарешті приїхала додому до Києва, чого дуже чекала. А сьогодні, 11 травня, дружина Остапчука в Instagram вирішила відповісти на запитання фанатів.
"Хотіли б спробувати пожити в іншій країні, якщо так, то в якій і чому саме там?",- запитав фанат.
"Я їду зараз по своєму улюбленому місту на всій планеті. Тому мрію тільки тут, а життя і Всесвіт скоректують, де і як мені буде краще", - написала дружина Остапчука у відповіді і поділилася кадрами, як їде в автомобілі по Києву.
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