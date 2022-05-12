Жена ведущего "Маски" Владимира Остапчука Кристина Горняк поделилась новыми кадрами и рассказала, где бы хотела жить, будь у нее такая возможность.

Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук в 2020 году женился на красотке Кристине Горняк. После начала войны Владимир вступил в тероборону защищать Украину, а супругу отправил на запад страны, в безопасность. А вчера стало известно, что Кристина наконец-то приехала домой в Киев, чего очень ждала. А сегодня, 11 мая, жена Остапчука в Инстаграм решила ответить на вопросы фанатов.

"Хотели бы попробовать пожить в другой стране, если да, то в какой и почему именно там?", - спросил фанат.

"Я еду сейчас по своему любимому городу на всей планете. Поэтому мечтаю только тут, а жизнь и Вселенная скорректируют, где и как мне будет лучше", - написала жена Остапчука в ответе и поделилась кадрами, как едет в автомобиле по Киеву.

Напомним, жена Остапчука поделилась радостной новостью

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