Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук в 2020 году женился на красотке Кристине Горняк. После начала войны Владимир вступил в тероборону защищать Украину, а супругу отправил на запад страны, в безопасность. А вчера стало известно, что Кристина наконец-то приехала домой в Киев, чего очень ждала. А сегодня, 11 мая, жена Остапчука в Инстаграм решила ответить на вопросы фанатов.
"Хотели бы попробовать пожить в другой стране, если да, то в какой и почему именно там?", - спросил фанат.
"Я еду сейчас по своему любимому городу на всей планете. Поэтому мечтаю только тут, а жизнь и Вселенная скорректируют, где и как мне будет лучше", - написала жена Остапчука в ответе и поделилась кадрами, как едет в автомобиле по Киеву.
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Напомним, жена Остапчука поделилась радостной новостью
А еще Politeka сообщала, что ведущий "Маски" Остапчук рассказал, как попал на службу в полицию
Также Politeka писала, что Остапчук с женой показали незабываемый день вдвоем вдали от дома