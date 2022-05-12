У портфоліо зірки є чимало яскравих фотосетів, але вона вибрала те єдине, яке їй подобатися більше за інших.

Як повідомляє Politeka.net, співачка, актриса і модель Даша Астаф'єва з початку вторгнення рф в Україну активно зайнялася волонтерством. Артистка з тих пір перестала вбиратися і використовує мінімум макіяжу. Як зізналася в Інстаграм-Сторіз знаменитість їй не вистачає колишніх спокійних часів.

"Я сумую за тим часом, коли ми були такими", - написала Даша Астаф'єва.

До свого посту вона опублікувала фото, яке було зроблено в мирний час. У портфоліо у зірки є чимало яскравих фотосетів, але вона вибрала те єдине, яке їй подобатися більше за інших.

Так, на фото з минулого Даша Астаф'єва постала в довгій легкій сукні з рюшами і оборками, талію вона підкреслила ремінцем тілесного кольору. Великі звисаючі сережки, світла помада, гладко зачесана акуратна зачіска і атмосферні інтерв'юери стали довершуючими штрихами образу Даші Астаф'євої, що запам'ятовується. Ми віримо, що переможемо і всупереч усьому повернемо наше звичне життя та посмішки.

Нагадаємо, що Астаф'єва стала роздавати гроші стареньким людям на вулиці.

Як повідомляла Politeka, Даша Астаф'єва різко осудила людей, які викинули маленьку собачку напризволяще.

Також Politeka писала, що Даша Астаф'єва розповіла про важку втрату відразу кількох близьких.