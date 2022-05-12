В портфолио у звезды имеется немало ярких фотосетов, но она выбрала то единственное, которое ей нравиться больше остальных.

Как сообщает Politeka.net, певица, актриса и модель Даша Астафьева с начала вторжения рф в Украину активно занялась волонтерством. Артистка с тех пор перестала наряжаться и использует минимум макияжа. Как призналась в Инстаграмм-Сториз знаменитость ей не хватает прежних спокойных времен.

"Я скучаю по тому времени, когда мы были такими", - написала Даша Астафьева.

К своему посту она опубликовала фото, которое было сделано в мирное время. В портфолио у звезды имеется немало ярких фотосетов, но она выбрала то единственное, которое ей нравиться больше остальных.

Так, на фото из прошлого Даша Астафьева предстала в длинном легком платье с рюшами и оборками, талию она подчеркнула ремешком телесного цвета. Крупные свисающие серьги, светлая помада, гладко зачесанная аккуратная прическа и атмосферные интервьюеры стали довершающими штрихами запоминающегося образа Даши Астафьевой. Мы верим, что мы победим и вопреки всему вернем нашу привычную жизнь и улыбки.

Напомним, что Астафьева стала раздавать деньги старичкам на улице.

Как сообщала Politeka, Даша Астафьева резко осадила людей, которые выбросили маленькую собачку на произвол судьбы.

Также Politeka писала, что Даша Астафьева рассказала о тяжелой потери сразу нескольких близких.