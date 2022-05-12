Як пише Politeka.net, Ольга Сумська - успішна українська актриса, яка майже 40 років радує своєю грою в театрі і кіно. Зірка отримала звання народної та заслуженої артистки України і не збирається зупинятися зі зйомками. Ольга, як і інші українські зірки, підтримують українців у війні, постійно її висвітлюючи у своєму Instagram. А цього разу Сумська вирішила показати відео, як люди прощалися з будівлею ліцею, який розбомбили росіяни в Житомирі.

"Житомир ... Останній дзвоник в ліцеї N * 25... прощання з будівлею...", - написала Ольга.

Українці подивилися відео десятки тисяч разів і написали коментарі:

"Як страшно дивитися на таке ... за що ... ніколи не пробачимо, ніколи не забудемо! Україна понад усе!!", "Дуже сумно ... Але нехай дітям щастить і нехай в майбутньому буде тільки мирне Небо!", "Відбудуємо і переможемо, Україна понад усе! Слава нації, смерть ворогам".

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