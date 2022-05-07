Украинская актриса и телеведущая Олгьа Сумская активно ведет Инстаграм и с первых дней вторжения рф в Украину рассказывает о множестве разных случаев с беженцами, нуждающимися и оккупантами. При этом артистка довольно редко говорит о себе.

В этот раз Ольга сделала некое исключение по случаю важной для нее с супругом даты. Оля Сумская вместе со своим мужем отметили 26-ю годовщину свадьбы и представили по этому поводу памятные кадры.

«26 лет вместе…Незабываемые, волнующие, счастливые мгновения жизни… 👰🏼‍♀️🤵🏻» - рассказала Сумская.

В сети поддержали:

«Сердечно поздравляю 💛💙 к свадьбе «золотой» в счастье и любви; Привет!!! Вы прекрасны! Еще много-много лет вместе! Под мирным небом 🙏 ❤️ в любви…; Приветствую💐❤️; Совет к любви!😍❤️Вы такие классные!💐; Вы прекрасны, счастья вам ❤; Искренние поздравления❤️ 💐 главное здоровье вам и вашей семье и миру всем нам🙏💛💙».

Ранее Никитюк напомнила о своем челлендже для девушек, который запустила в соцсети на днях, суть которого показать нашим защитникам украинскую красоту.

"Девушки, спасибо вам, что присоединились. Вы невероятные! Вы роскошные! Вы, как то видео с байрактаром – не оторвать глаз. Девушки, вы лицо нашей страны. А парни, наши защитники – это сердце нашей страны, сердце, которое будет биться до конца", - говорит Никитюк.

Напомним, "Это остановит геноцид": Ярмоленко эмоционально рассказал, как помочь защитникам "Азовстали".

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