Как пишет Politeka.net, Ольга Сумская - успешная украинская актриса, которая почти 40 лет радует своей игрой в театре и кино. Звезда получила звания Народной и Заслуженной артистки Украины и не собирается останавливаться со съемками. Ольга, как и другие украинские звезды, поддерживают украинцев в войне, постоянно ее освещая в своем Инстаграм. А в этот раз Сумская решила показать видео, как люди прощались со зданием лицея, который разбомбили русские в Житомире.

"Житомир…Последний звонок в лицее N*25…Прощание со зданием…", - написала Ольга.

Украинцы посмотрели видео десятки тысяч раз и написали комментарии:

"Как страшно смотреть на такое… за что… никогда не простим, никогда не забудем! Украина превыше всего!!", "Очень грустно ... Но пусть детям везет и пусть в будущем будет только Мирное Небо!", "Отстроим и победим, Украина превыше всего! Слава нации, смерть врагам".

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