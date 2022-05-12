Как пишет Politeka.net, Ольга Сумская - успешная украинская актриса, которая почти 40 лет радует своей игрой в театре и кино. Звезда получила звания Народной и Заслуженной артистки Украины и не собирается останавливаться со съемками. Ольга, как и другие украинские звезды, поддерживают украинцев в войне, постоянно ее освещая в своем Инстаграм. А в этот раз Сумская решила показать видео, как люди прощались со зданием лицея, который разбомбили русские в Житомире.
"Житомир…Последний звонок в лицее N*25…Прощание со зданием…", - написала Ольга.
Украинцы посмотрели видео десятки тысяч раз и написали комментарии:
Уже не до 2035-го: Арестович "обновил" свой прогноз по срокам войны
Путинская элита начала разваливаться: российские губернаторы массово уходят в отставку, причины
"У нас появляется неплохой шанс": вражеские войска отползают от Харькова
"Москва будет стараться прекратить конфликт": названа возможная дата прекращения боев
Чудовищная паника: Гарри Каспаров объяснил, что будет с Крымом и раскрыл главную ошибку Путина
"Как страшно смотреть на такое… за что… никогда не простим, никогда не забудем! Украина превыше всего!!", "Очень грустно ... Но пусть детям везет и пусть в будущем будет только Мирное Небо!", "Отстроим и победим, Украина превыше всего! Слава нации, смерть врагам".
Напомним, Сумская вспомнила, чем покоряла мужчин 26 лет назад
А еще Politeka сообщала, что Тоня Матвиенко встретилась с легендарной мамой впервые с начала войны, Сумская не сдержалась
Также Politeka писала, что 55-летняя Ольга Сумская показала, как выглядела с Борисюком в день свадьбы