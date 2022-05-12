Як пише Politeka.net, модель, співачка і актриса Даша Астаф'єва з перших днів активно зайнялася волонтерством, більше того, вона відправляла кошти для допомоги ЗСУ, розплідникам і нужденним. Також Даша готувала разом з іншими необхідні заготовки для військових.

Нещодавно Леся Нікітюк запропонувала всім дівчатам згадати, що вони все таки дівчата. І іноді можна і потрібно бути красивими. Всі артисти, що залишилися в Україні, довгий час обходилися без строкатих макіяжів і яскравих картинок. Як виняток, Даша долучилася до позитивного челенджу.

"Хлопці, хочу, щоб ви знали, що ми вас чекаємо, що ми віримо в вас, що ви у нас найкращі. Будь ласка, залишайтеся живими, будь ласка, повертайтеся до своїх сімей, до тих, хто вас любить. Ми вас дуже любимо і дякуємо Вам", - сказала співачка.

"Боже, яка ти богиня! Знай, що немає в світі красивіше, ніж ти!"- прокоментувала у відповідь Полякова.

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