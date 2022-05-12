Как пишет Politeka.net, модель, певица и актриса Даша Астафьева с первых дней активно занялась волонтерством, более того, она отправляла средства для помощи ВСУ, питомникам и нуждающимся. Также Даша готовила вместе с другими необходимые заготовки для военных.

Недавно Леся Никитюк предложила всем девушкам вспомнить, что они все таки девушки. И иногда можно и нужно быть красивыми. Все артисты, оставшиеся в Украине, долгое время обходились без пестрых макияжей и ярких картинок. В качестве исключения, Даша приобщилась к позитивному челленджу.

"Парни, хочу, чтобы вы знали, что мы вас ждем, что мы верим в вас, что вы у нас лучшие. Пожалуйста, оставайтесь живыми, пожалуйста, возвращайтесь к своим семьям, к тем, кто вас любит. Мы вас очень любим и благодарим вас", – сказала певица.

"Боже, какая ты богиня! Знай, что нет в мире красивее, чем ты!" – прокомментировала в ответ Полякова.

Мы также писали, Александра Зарицкая впервые после начала полномасштабной войны в Украине побывала в освобожденном от оккупантов Ирпене. Певица показала разрушенные здания, мосты и дороги – все, что осталось от города после вторжения российской армии. Дом певицы во время оккупации разграбили российские военные.

Напомним, солистка KAZKA Зарицкая показала, чего она лишилась из-за оккупантов.

Как сообщала Politeka, солистка KAZKA Зарицкая по примеру Никитюк порадовала украинцев.

Также Politeka писала, солистка KAZKA Зарицкая обратилась к украинцам, улетев в США