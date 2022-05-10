Как пишет Politeka.net, Александра Зарицкая - успешная украинская певица, которая стала очень популярной благодаря участию на "Х-Факторе", где выступила с авторской песней "Свята". Сейчас работы группы KAZKA набирают десятки и сотни миллионов просмотров и коллектив продолжает творить. Не забывает Зарицкая и об Инстаграм, где делится с фанатами многим интересным. В этот раз Зарицкая решила показать, как вернулась домой под Киев.

Сначала Александра показала разрушенный мост.

"Это уже дорога домой", - написала звезда.

После этого артистка показала разрушенные здания.

"Просто сердце бьется от боли", - написала звезда.

А после этого Зарицкая опубликовала фото цветов, которые засохли.

"Вы можете подавиться всей украденной техникой, деталями от машины, но этих малышей я вам не прощу", - написала Александра.

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