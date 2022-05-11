Як пише Politeka.net, Даша Квіткова - учасниця і переможниця шоу "Холостяк" з Микитою Добриніним, пара продовжила будувати відносини після проекту, одружилася і зараз виховує маленького сина Лева.

Квіткова також активно веде соціальні мережі і любить ділитися думками з аудиторією. Не обійшла Даша стороною історію з судовими розглядами Ембер Херд і Джонні Деппом.

"Зараз активно спостерігаю за останньою судовою справою Джонні Деппа. І це такий Чад, що взагалі несе ця жінка (його колишня, яка подала на нього до суду) і її адвокат. Поки йде все на користь Джонні, думаю так буде і далі, тому що Ембер взагалі неадекватні речі говорить.

На відео вона згадала Кейт Мосс, колишню дівчину Джонні, а це означає, що якщо вона захоче, то дасть свідчення. Це їхня реакція " - пише Квіткова. Відзначимо, в мережі дійсно активно висміюють Херд за неоднозначну поведінку і вигляд в суді.

Раніше ми писали, війна різко змінила звичне життя зіркової сім'ї: квітковій з сином довелося виїхати з Києва без чоловіка, а Микита Добринін залишився з іншими чоловіками захищати рідну землю.

Зараз же пара возз'єдналася і влаштувала зворушливу фотосесію з сином посеред вулиці котеджного селища. На своїй сторінці в Instagram Квіткова розмістила відразу п'ять знімків, на яких сімейство насолоджується весняною сонячною погодою.

Ми писали, проблеми зі здоров'ям почалися у дружини "Холостяка" Добриніна, Даша не виключила хірургію.

Також Politeka писала, що дружина "Холостяка" Добриніна чесно показала, що стало з її фігурою за час без спорту.

А ще Politeka повідомляла, що дружина" Холостяка " Добриніна вимушено живе з дитиною і без чоловіка в іншому місті.