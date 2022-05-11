Как пишет Politeka.net, Даша Квиткова - участница и победительница шоу "Холостяк" с Никитой Добрыниным, пара продолжила строить отношения после проекта, поженилась и сейчас воспитывает маленького сына Льва.

Квиткова также активно ведет социальные сети и любит делиться мыслями с аудиторией. Не обошла Даша стороной историю с судебными разбирательствами Эмбер Херд и Джонни Деппом.

«Сейчас активно наблюдаю за последним судебным делом Джонни Деппа. И это такой угар, что вообще несет эта женщина (его бывшая, которая подала на него в суд) и ее адвокат. Пока идет все в пользу Джонни, думаю так будет и дальше, потому что Эмбер вообще неадекватные вещи говорит.

На видео она упомянула Кэйт Мосс, бывшую девушку Джонни, а это значит, что если она захочет, то даст показания. Это их реакция» - пишет Квиткова. Отметим, в сети действительно активно высмеивают Херд за неоднозначное поведение и вид в суде.

Ранее мы писали, война резко изменила привычную жизнь звездной семьи: Квитковой с сыном пришлось выехать из Киева без мужа, а Никита Добрынин остался с другими мужчинами защищать родную землю.

Сейчас же пара воссоединилась и устроила трогательную фотосессию с сыном посреди улицы коттеджного поселка. На своей странице в Instagram Квиткова разместила сразу пять снимков, на которых семейство наслаждается весенней солнечной погодой.

Напомним, проблемы со здоровьем начались у жены "Холостяка" Добрынина, Даша не исключила хирургию.

Также Politeka писала, что жена "Холостяка" Добрынина честно показала, что стало с ее фигурой за время без спорта.

А еще Politeka сообщала, что жена "Холостяка" Добрынина вынуждено живет с ребенком и без мужа в другом городе.