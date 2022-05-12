Батьки української співачки Міки Ньютон, яка проживає США, змушені були покинути свій будинок і тепер живуть разом з нею. Однак залишатися в чужій країні вони не хочуть.

Про це, як пише Politeka.net, Ньютон розповіла в інтерв'ю «ЖВЛ». За словами артистки, батьки виїхали з країни на прохання її сестри.

"Моя сестра служить у ЗСУ вже 24 роки, вона майор української армії, тому дивитися за моїми рідними вже було нікому. Ліля подзвонила, сказала: "Слухай, забирай. У мене часу немає ні на що. Я буду тут тільки переживати, де вони, що з ними". І я наступного дня купила квитки і полетіла до Польщі", - розповіла Міка Ньютон про те, як було прийнято рішення.

Співачка розповіла, що в Польщі вона три тижні допомагала переселенцям, а після з батьками і племінницею повернулася в Америку. Зараз рідня співачки дуже сумує за домом.

"Дуже важко, коли тобі вже 60 плюс, коли у тебе є свій будинок, але ти з однією маленькою сумочкою на двох опиняєшся в іншій країні, хоча цього не планував. Ще й англійську треба вчити. Це великий стрес. Звичайно, у нас кожен день розмови, що війна скоро закінчиться, і вони повернуться додому", - розповіла Міка, додавши, що найлегше 16-річній племінниці, яка може вчитися.

"Всі, з ким я говорю, - всі хочуть додому. Ніхто не хоче залишатися", - зізналася артистка.

Нагадаємо, раніше Міка Ньютон розповіла, що їй вдалося побороти рак.

"Ті операції не доставляли мені задоволення, але вони допомогли одужати, тому я вдячна за все. Лікарі вважають, що рак зник. Однак я приходжу кожні три місяці в онкологічний центр, щоб все перевірити", — розповідала артистка в січні 2021 року.

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