Відомий український телеведучий, ведучий шоу "Маска" Володимир Остапчук разом з дружиною Христиною дали інтерв'ю в програмі "Зірковий шлях". У ньому телезірка розповів, як на нього посипалися погрози з росії після листів Кіркорову і Баскову.

За словами Володимира, який ніколи не був в рф, в перші дні війни він написав двом своїм знайомим з росії – Баскову і Кіркорову. Після цих повідомлень телеведучому почали масово надходити погрози.

"З російських номерів почали дзвонити просто сотнями, з погрозами. Говорили, що Остапчуку пиз**ц. Передайте, що кадирівці вже знають де він. Ми його знайдемо. Ми вас вирахували. Ми скинемо на вас ракету. При цьому людина абсолютно не жартує. Мені досі дзвонять якісь російські номери, напевно, злили цей мій номер. І якщо подивитися, то мій аккаунт в Instagram, його місце розташування російська федерація. А я ніколи не був у росії", - розповів Володимир.

Також телеведучий припустив, що Кіркоров, з яким вони бачився один раз на відпочинку в Греції, належить до ФСБ. "Я думаю, що він не стільки сц*кун, скільки ФСБ-шник. У мене є така думка, що людина, яка... Ну не може просто здорова людина, як Кіркоров написати пост про те, що підтримує бомбардування", - висловився Остапчук.

Нагадаємо, "Цих малюків я вам не прощу": солістка KAZKA Зарицька показала, чого вона позбулася через окупантів.

Як повідомляла Politeka, Осадча звернулася до українців із закликом через групу Kalush: "Залучайте своїх знайомих...".

Також Politeka писала, що Джамала виставила на аукціон особливу сукню, фото цінного лота: "Це більше, ніж просто річ".