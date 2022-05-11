Відомий український актор і екс-учасник "Танців з зірками" Олексій Суровцев продовжує надавати допомогу тваринам, яких кинули господарі.

Нагадаємо, Суровцев живе в Ірпені під Києвом, який був частково захоплений російськими окупантами, і майже з перших днів повномасштабного російського вторгнення рятує котів, собак та інших тварин, кинутих людьми.

"...Самі собі вони допомогти в цій ситуації не можуть. Не навчилися вони самі собі насипати їжу і відкривати замкнені двері. Рятувальна операція котів з гарячих точок Ірпеня «бородата котомамуля" триває!"- писав актор на своїй сторінці в Instagram, публікуючи відео врятованих домашніх улюбленців.

Будинок актора також потрапив під обстріл, тому він був змушений переїхати до Києва, проте продовжує свою рятувальну операцію. Так, днями йому довелося стати рятівником для цілої сім'ї.

"Хтось підкинув цілу сім'ю в під'їзд. Жителі хотіли їх виставити на вулицю. Ми вирішили їх забрати, малюкам не більше тижня, мама постійно оберігала кошенят",- розповів Суровцев, опублікувавши вигляді з мамою-кішкою і чарівними крихітними малюками.

За його словами, кішечці не більше року і вона повністю здорова.

"І чотири чудових кошеня. Попередньо дівчатка. Я дав їм імена: кішка Патриція і її дітки ЗЕЛЯ, Ірпеняо, Байрактао і Джевеляо, всі китайці. Через 4-5 тижнів і будемо роздавати", - повідомив Суровцев, додавши, що буде радий допомозі, в тому числі і для притулку.

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