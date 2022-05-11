Як пише Politeka.net, Ольга Мартиновська - успішний французький шеф-кухар і суддя українського шоу "Майстер Шеф". Зараз зірка знаходиться в Європі, де активно допомагає Україні. Нещодавно знаменитість зізналася, що планує написати ще одну книгу з колегою Володимиром Ярославським, яка розповість про українську кухню. Не забуває Ольга і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

А цього разу Ольга поділилася сторіс, попросивши в українців допомоги. Як виявилося, зірці потрібно було допомогти передати посилку.

"Друзі, хто їде сьогодні / завтра зі Львова до Праги? Маленьку, але дуже важливу передачу потрібно", - написала Мартиновська.

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