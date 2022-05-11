Как пишет Politeka.net, Ольга Мартыновская - успешный французский шеф-повар и судья украинского шоу "Мастер Шеф". Сейчас звезда находится в Европе, где активно помогает Украине. Недавно знаменитость призналась, что планирует написать еще одну книгу с коллегой Владимиром Ярославским, которая расскажет об украинской кухне. Не забывает Ольга и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Ольга поделилась сторис, попросив в украинцев помощи. Как оказалось, звезде нужно было помочь передать посылку.

"Друзья, кто едет сегодня/завтра из Львова в Прагу? Маленькую, но очень важную передачу нужно", - написала Мартыновская.

Напомним, Мартыновская из "Мастер Шеф" показала, в кого такая красавица

А еще Politeka сообщала, что Ярославский из "Мастер Шеф" сделал предложение Мартыновской, стал известен ответ

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