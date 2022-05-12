Як пише Politeka.net, Злата Огневич стала головною героїнею у другому сезоні "Холостячки", не раз дивувала глядачів своїми образами і заявами про особисте життя. Зараз артистка активно висвітлює ситуацію із захисниками Маріуполя.

"Уважно подивіться на ці очі. Що Ви там бачите? Я таких очей в житті ще не бачила. Так багато болю і відчаю. Але ніякої крихти страху. Ні! Люди, здатні на такі подвиги, страху не мають.

І коли ви говорите, що втомилися від поганих новин, війни, пья кави десь в глибокому тилу-згадайте ось цих хлопців, що найбільше гнуться від ран, без ліків і належних умов в підземеллі Азовсталь» — пише Огневич під серією кадрів.

Вона попросила пам'ятати захисників, не забувати і кричати про їх біль.

"Згадайте хлопців, що з голими руками йдуть на танки і винищують ворога кожен день. У повній блокаді. Хлопців, яких влада годувала обіцянками:» Ви там тримайтеся «більше 2 місяців, а потім:» все під контролем " 🤢 🤯 але ж ніякий це нахрен не #всеподконтролем.... І ви, звичайно, бачите неосяжне пекло своїми очима".

Ми писали, ведучого "Орла і Решка" захейтили росіяни, Бідняков дав жорстку відповідь.

Також повідомлялося, що Могилевська записала термінове відеозвернення з проханням про допомогу.

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