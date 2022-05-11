Россияне обвиняли его в том, якобы он предал родной город Мариуполь в Донецкой области.

Как сообщает Politeka.net, украинского телеведущего Андрея Беднякова, который прославился во многом благодаря проекту "Орел и Решка", захейтили в сети. В частности россияне набросились на Андрея и начали активно писать обвинения в его адресс.

На своей странице в Instagram Андрей Бедняков опубликовал пост, в котором дал жесткий ответ хейтерам.

Они обвиняли его в том, якобы он предал родной город Мариуполь в Донецкой области.

"Очень интересная логика. То есть, чтобы не считаться предателем у некоторых, нужно предать других. Чтобы не "предать свой город", нужно предать свою страну... Запомните: я - украинец. И другой Родины у меня нет. А те, кто предал страну и переметнулся туда, где дали немного денег и назначили заместителем заместителя председателя председателей, скажу: предатели - вы! И за деньги Родину не купишь", - гневно написал Андрей Бедняков.

Кроме того, Андрей Бедняков добавил, что до победы Украины в войне с россией осталось совсем немного, и уже скоро временно захваченные оккупантами территории снова будут контролироваться украинской армией. В комментариях украинцы поддержали его и поразились тупостью россиян.

Напомним, Коля Серьга рассказал, как оккупанты в Буче расстреляли экс-бойфренда Тодоренко.

Как сообщала Politeka, в семье ведущего "Орла и решки" Беднякова случилась трагедия.

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