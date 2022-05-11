Известный украинский телеведущий, ведущий шоу "Маска" Владимир Остапчук вместе с женой Кристиной дали интервью в программе "Зірковий шлях". В нем телезвезда рассказал, как на него посыпались угрозы из россии после писем Киркорову и Баскову.

По словам Владимира, который никогда не был в рф, в первые дни войны он написал двум своим знакомым из россии – Баскову и Киркорову. После этих сообщений телеведущему начали массово поступать угрозы.

"С российских номеров начали звонить просто сотнями, с угрозами. Говорили, что Остапчуку пиз**ц. Передайте, что кадыровцы уже знают где он. Мы его найдем. Мы вас вычислили. Мы сбросим на вас ракету. При этом человек совершенно не шутит. Мне до сих пор звонят какие-то российские номера, наверное, слили этот мой номер. И если посмотреть, то мой аккаунт в Instagram, его местоположение российская федерация. А я никогда не был в россии", - рассказал Владимир.

Также телеведущий предположил, что Киркоров, с которым они виделся один раз на отдыхе в Греции, принадлежит к ФСБ. "Я думаю, что он не столько сс*кун, сколько ФСБ-шник. У меня есть такое мнение, что человек, который… Ну не может просто здоровый человек, как Киркоров написать пост о том, что поддерживает бомбежки", - высказался Остапчук.

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