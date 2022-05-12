Как пишет Politeka.net, Злата Огневич стала главной героиней во втором сезоне "Холостячки", не раз удивляла зрителей своими образами и заявлениями о личной жизни. Сейчас артистка активно освещает ситуацию с защитниками Мариуполя.

«Внимательно посмотрите на эти глаза. Что вы там видите? Я таких глаз в жизни еще не видела. Так много боли и отчаяния. Но никакой крохи страха. Нет! Люди, способные на такие подвиги, страха не имеют.

И когда Вы говорите, что устали от плохих новостей, войны, пья кофе где-то в глубоком тылу — вспомните вот этих самых гнущихся от ран ребят без лекарств и надлежащих условий в подземелье Азовсталь» - пишет Огневич под серией кадров.

Она попросила помнить защитников, не забывать и кричать об их боли.

«Вспомните ребят, что с голыми руками идут на танки и истребляют врага каждый день. В полной блокаде. Ребят, которых власть кормила обещаниями: «Вы там держитесь» более 2 месяцев, а потом: «Все под контролем» 🤢🤯 Но ведь никакой это нахрен не #всеподконтролем…. И Вы, конечно, видите необъятный ад своими глазами».

Напомним, ведущего "Орла и Решка" захейтили россияне, Бедняков дал жесткий ответ.

Также сообщалось, что Могилевская записала срочное видеообращение с просьбой о помощи.

Кроме того, Politeka.net писала, что после сообщений Киркорову и Баскову на Остапчука посыпались угрозы.