Співачка Злата Огневич, героїня шоу " Холостячка "у другому сезоні, знову заговорила про" сердечні справи", поділившись фото.

Як пише Politeka.net, Злата Огневич - успішна українська співачка і переможниця шоу "Маска" в першому сезоні. А минулого року артистка вирішила спробувати знайти своє кохання на проекті "Холостячка". Але побудувати відносини з переможцем проекту Андрієм Задворним Златі не вдалося, пара досить швидко розлучилася. Не забуває Огневич і про Instagram, де активно ділиться багатьом цікавим.

На новому фото Злата була в Білій кофті. Зірка була з розпущеним волоссям, вражаючи виглядом.

"- Як відчути серце?

- Віддати його іншій людині", - написала загадково Злата.

А на наступному сторіс Огневич розповіла про дружин азовців, яким вдалося навіть зустрінеться з Папою Римським.

"Думаю, що нашій владі потрібно брати приклад з дружин азовців - як можна і потрібно боротися за своїх українських героїв", - написала Огневич.

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