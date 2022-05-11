Як пише Politeka.net, Злата Огневич - успішна українська співачка і переможниця шоу "Маска" в першому сезоні. А минулого року артистка вирішила спробувати знайти своє кохання на проекті "Холостячка". Але побудувати відносини з переможцем проекту Андрієм Задворним Златі не вдалося, пара досить швидко розлучилася. Не забуває Огневич і про Instagram, де активно ділиться багатьом цікавим.
На новому фото Злата була в Білій кофті. Зірка була з розпущеним волоссям, вражаючи виглядом.
"- Як відчути серце?
- Віддати його іншій людині", - написала загадково Злата.
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А на наступному сторіс Огневич розповіла про дружин азовців, яким вдалося навіть зустрінеться з Папою Римським.
"Думаю, що нашій владі потрібно брати приклад з дружин азовців - як можна і потрібно боротися за своїх українських героїв", - написала Огневич.
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