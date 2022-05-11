Как пишет Politeka.net, Злата Огневич - успешная украинская певица и победительница шоу "Маска" в первом сезоне. А в прошлом году артистка решила попробовать найти свою любовь на проекте "Холостячка". Но построить отношения с победителем проекта Андреем Задворным Злате не удалось, пара довольно быстро рассталась. Не забывает Огневич и об Инстаграм, где активно делится многим интересным.
На новом фото Злата была в белой кофте. Звезда была с распущенными волосами, впечатляя видом.
"-Как почувствовать сердце?
- Отдать его другому человеку", - написала загадочно Злата.
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А на следующем сторис Огневич рассказала о женах азовцев, которым удалось даже встретится с Папой Римским.
"Думаю, что нашей власти нужно брать пример с жен азовцев - как можно и нужно бороться за своих украинских героев", - написала Огневич.
Напомним, "Холостячка" Огневич с бокалом пустилась в пляс на столе
А еще Politeka сообщала, что "Холостячка" Огневич призналась, что ее удивило в США
Также Politeka писала, что "Холостячка" Огневич решила подшутить, нарвавшись на резкую критику