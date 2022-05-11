Певица Злата Огневич, героиня шоу "Холостячка" во втором сезоне, снова заговорила о "сердечных делах", поделившись фото.

Как пишет Politeka.net, Злата Огневич - успешная украинская певица и победительница шоу "Маска" в первом сезоне. А в прошлом году артистка решила попробовать найти свою любовь на проекте "Холостячка". Но построить отношения с победителем проекта Андреем Задворным Злате не удалось, пара довольно быстро рассталась. Не забывает Огневич и об Инстаграм, где активно делится многим интересным.

На новом фото Злата была в белой кофте. Звезда была с распущенными волосами, впечатляя видом.

"-Как почувствовать сердце?

- Отдать его другому человеку", - написала загадочно Злата.

А на следующем сторис Огневич рассказала о женах азовцев, которым удалось даже встретится с Папой Римским.

"Думаю, что нашей власти нужно брать пример с жен азовцев - как можно и нужно бороться за своих украинских героев", - написала Огневич.

Напомним, "Холостячка" Огневич с бокалом пустилась в пляс на столе

А еще Politeka сообщала, что "Холостячка" Огневич призналась, что ее удивило в США

Также Politeka писала, что "Холостячка" Огневич решила подшутить, нарвавшись на резкую критику



