Відома українська телеведуча і зірка програми "Ревізор" Оля Фреймут розповіла про героя зі свого міста, який загинув, захищаючи Україну.

Як повідомляє Politeka.net, знаменитість поділилася емоційним постом у своєму Instagram. У ньому Фреймут повідомила, що 11 травня Україна втратила одного зі своїх захисників – бійця батальйону Аратта Максима Маєвського з позивним Сармат.

У публікації ведуча поділилася кадрами з полеглим героєм.

"Максим з мого міста, з Нового Роздолу. Вдивіться в його погляд, там стільки любові. Будьте прокляті, російські загарбники!", - написала Фреймут у підписі до кадрів.

Ведуча також повідомила, що попрощатися з героєм можна буде 13 травня у Львові, в Гарнізонному храмі. Об 11 годині розпочнеться відспівування, о 12 – похорон на «Марсовому полі».

Українці в коментарях висловили свої співчуття.

"Вічна пам'ять Герою. Немає слів", "низький уклін! Царство Небесне!", "Боже, чому ця страшна війна забирає кращих, найвідважніших, самих людяних, красивих", "цей біль нестерпний! Вічна пам'ять і вічний спокій герою!", "Сліз не стримати! Спочивай з миром, наш захисник", - пишуть люди.

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