Украинская прима-балерина и судья шоу «Танці з зірками» Екатерина Кухар рассказала о том, что война застала их с мужем вдали от детей.

Как пишет Politeka.net, танцовщица поделилась своей историей в интервью программе «Зірковий шлях». Кухар рассказала, что 17 февраля она уехала в командировку за границу. 24 февраля она должна была улететь домой. Однако, в 5 утра ее разбудил телефонный звонок от няни, которая в это время оставалась дома с маленькой дочкой балерины. Ее старший сын в это время был в другом месте.

«Когда тебя ночью разбудят и говорят такие вещи, ты не можешь поверить: это какой-то страшный сон или что? И она очень плакала и говорила, что война началась. Я думала, что это были самые сложные дни в нашей жизни, как в аду, наверное. Когда ты чувствуешь, что ничего не можешь сделать и не понимаешь, как помочь детям и родственникам, и всей Украине. Вот так началась наша новая история», - сквозь слезы рассказала Кухар.

По словам балерины, ее сыну Тимуру пришлось с ее кумом идти пешком через границу 8 часов, потому что там была огромная очередь. Дочку Кухар вывезла из страны няня.

Балерина рассказала, что они с мужем, Александром Стояновым, сейчас живут «на чемоданах». По ее словам, они стараются своим творчеством донести до жителей других стран весь ужас того, что сейчас происходит в Украине.

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