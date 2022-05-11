Чемпион мира по латинским танцам Макс Чмерковский, судья "Танців з зірками", рассказал, как относится к Украине и США, где живет.

Как пишет Politeka.net, Макс Чмерковский - успешный американский танцор с украинскими корнями. Знаменитость стал чемпионом мира по латинским танцам, а также побеждал на американских "Танцах со звездами". В прошлом году Макса пригласили стать судьей украинских "Танців з зірками". Во время эфира канала "Украина" Макс рассказал, как относится к Украине и США.

"Я никогда не перестану любить Америку, потому что я вырос в Бруклине, я живу в Лос-Анджелесе. Я сегодня представляю того человека, который вырос в той среде. Поэтому это никогда не изменится. Но я знаю где мои корни, я знаю почему я хочу и жду того момента, когда я смогу привезти сюда сына, с которым мы общались на эту тему", - рассказал Макс, имея ввиду поездку в Украину.

Также Чмерковский отметил, что для него Украина - это как родная мать, а США - приемная, которая его вырастила и заботилась о нем.

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