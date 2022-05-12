Как сообщает Politeka.net, знаменитость поделилась эмоциональным постом в своем Инстаграм. В нем Фреймут сообщила, что 11 мая Украина потеряла одного из своих защитников – бойца батальона Аратта Максима Маевского с позывным Сармат.
В публикации ведущая поделилась кадрами с павшим героем.
«Максим из моего города, из Нового Роздола. Всмотритесь в его взгляд, там столько любви. Будьте прокляты, русские захватчики!», - написала Фреймут в подписи к кадрам.
Ведущая также сообщила, что проститься с героем можно будет 13 мая во Львове, в Гарнизонном храме. В 11 часов начнется отпевание, в 12 – похороны на «Марсовом поле».
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Украинцы в комментариях выразили свои соболезнования.
«Вечная память Герою. Нет слов», «Низкий поклон! Царствие небесное!», Боже, почему эта страшная война забирает лучших, самых отважных, самых человечных, красивых…», «Эта боль невыносима! Вечная память и вечный покой герою!», «Слез не сдержать! Покойся с миром, наш защитник», - пишут люди.
Напомним, жена ведущего "Маски" Остапчука призналась, в какой бы стране хотела бы пожить.
Как сообщала Politeka, война застала Екатерину Кухар вдали от детей, балерина поделилась болью.
Также Politeka писала, что судья "Танців з зірками" Чмерковский признался, как он относится к Украине и США.