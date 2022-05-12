Відома телеведуча Катя Осадча, яка до війни знімала програму "Світське життя", тепер активно почала займатися пошуком зниклих людей в зоні бойових дій. Як виявилося, зі своєю волонтерською ініціативою телезірка "дійшла" вже до Офісу президента.
У своїх Instagram-сторіс Осадча опублікувала кадри, зроблені по дорозі в кабінет, де проходила зустріч з представниками ОП.
"Ніколи не думала, що в ОП опинюся саме у війну", - підписала Катя одну з сторіс.
Також вона опублікувала кадр з кабінету, на якому видно стіл з табличками, на яких написані їх з чоловіком імена, а також імена інших учасників зустрічі.
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"Плідна робота. Пошук зниклих буде масштабуватися", - підписала ще одну сторіс телеведуча.
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