Телеведуча поділилася кадрами з Офісу президента, і розповіла, що вона там робила разом з чоловіком Юрієм Горбуновим.

Відома телеведуча Катя Осадча, яка до війни знімала програму "Світське життя", тепер активно почала займатися пошуком зниклих людей в зоні бойових дій. Як виявилося, зі своєю волонтерською ініціативою телезірка "дійшла" вже до Офісу президента.

У своїх Instagram-сторіс Осадча опублікувала кадри, зроблені по дорозі в кабінет, де проходила зустріч з представниками ОП.

"Ніколи не думала, що в ОП опинюся саме у війну", - підписала Катя одну з сторіс.

Також вона опублікувала кадр з кабінету, на якому видно стіл з табличками, на яких написані їх з чоловіком імена, а також імена інших учасників зустрічі.

"Плідна робота. Пошук зниклих буде масштабуватися", - підписала ще одну сторіс телеведуча.

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