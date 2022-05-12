Телеведущая поделилась кадрами из Офиса президента, и рассказала, что она там делала вместе с мужем Юрием Горбуновым.

Известная телеведущая Катя Осадчая, которая до войны снимала программу "Светская жизнь", теперь активно начала заниматься поиском пропавших людей в зоне боевых действий. Как оказалось, со своей волонтерской инициативой телезвезда "дошла" уже до Офиса президента.

В своих Instagram-сторис Осадчая опубликовала кадры, сделанные по пути в кабинет, где проходила встреча с представителями ОП.

"Никогда не думала, что в ОП окажусь именно в войну", - подписала Катя одну из сторис.

Также она опубликовала кадр из кабинета, на котором видно стол с табличками, на которых написаны их с мужем имена, а также имена других участников встречи.

"Плодотворная работа. Поиск пропавших будет масштабироваться", - подписала еще одну сторис телеведущая.

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