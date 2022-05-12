Співачка висловила свою думку щодо візиту до російських окупантів Лепса, який приїхав "підтримати хлопців".

Відома українська співачка Тіна Кароль, яка вирушила з благодійними концертами на підтримку України до Японії, поділилася в Instagram-сторіс своєю позицією щодо Лепса.

Зірка опублікувала коротке відео, на якому російський артист розповідає, як приїхав до окупантів "підтримати" своїми піснями. А потім вельми красномовно висловила свою думку з цього приводу.

"Нутро тварини. Все було ясно ще тоді, коли я сказала тобі НІ. Заїжджай глибше, не тікай так швидко, ми зустрінемо, як слід. Ти будеш їжею для черв'яків, ми зневажаємо "короля". Трек вибрав клас, молодчага", - написала Кароль.

Зазначимо, що Григорій Лепс – затятий путініст і активно підтримує повномасштабну війну рф проти України. У 2017 році Лепс потрапив в базу сайту "Миротворець" через незаконний перетин державного кордону України, виправдання російської агресії і підтримки російського окупаційного режиму в Криму.

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