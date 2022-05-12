Популярная украинская актриса Ксения Мишина, которая была героиней первого сезона шоу "Холостячка", поделилась в Instagram милым фото с сыном Платоном. Звезда переехала в Европу с начала войны, однако, по ее словам, это было из-за контракта по работе, который был подписан еще за полгода до этого. По словам Ксении, именно война раскрыла в ней истинные чувства к Украине и проблудила невероятный внутренний патриотизм.

"Признаюсь. Впервые такую ​​сильную, патриотическую и бескомпромиссную любовь к своей стране мне подарила или, скорее, раскрыла во мне война. Особенно ясно я осознала это в момент пересечения границы. Хотя я уезжала в Европу по запланированному и подписанному за полгода до войны контракту, но спектр чувств был невероятным... Раньше я видела такое только в фильмах и считала это романтизацией, но жизнь мне это показала. Любовь и привязанность к своей земле – эти чувства не спутаешь ни с чем. Особый коктейль. По дороге я плакала. Я практически выла", - написала Ксения в подписи к фотографии.

Также Мишина рассказала, как мечтает вернуться домой, в свою уютную квартиру, где жила с сыном. "Я мечтаю о том, как снова буду зажигать свечи и с огромной любовью буду убирать каждый уголок своего жилья и это больше никогда не будет казаться мне рутиной. Теперь все будет по-другому! Теперь мы знаем – ценность каждого момента имеет гораздо более высокую ставку! Мы больше никогда не будем прежними! Мы будем еще лучше!", - подытожила актриса.

Напомним, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" со своей любимицей показал отношение к рф: "Мечта каждого украинца".

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