Оля Цибульська проводить багато часу на вулиці, що відбилося на її зовнішності.

Як повідомляє Politeka.net, українська співачка і телеведуча Оля Цибульська після початку війни залишилася в Україні, але з сім'єю перебралася в більш безпечне місце. Вона проводить багато часу на вулиці, що відбилося на її зовнішності. Кумедними кадрами вона поділилася у своїх сторіз.

Як розповіла співачка, вона прочекала свого сина Нестора на сонечку і все б нічого, але вдалої засмаги не вийшло досягти.

"Поки чекала Нестора на футболі в окулярах. Окуляри засмагли і я тепер епічна панда. Можете ще вигадати, якісь епічні назви до мого екзотичного загару. Приймаю все", - заявила Оля Цибульська.

Судячи з іншого відео в сторіз, відразу після цього Оля Цибульська вирушила спати. Але заснути спокійно їй не дало хропіння чоловіка.

Нагадаємо, що Цибульська дала пораду, як впоратися зі стресом.

Як повідомляла Politeka, Цибульська показала руїни батьківського дому і дала пораду, як діяти.

Також Politeka писала, що кума Дзідзьо Цибульська дала слушну пораду, як побороти тривожність.