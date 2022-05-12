Оля Цибульская проводит много времени на улице, что отразилось на ее внешности.

Как сообщает Politeka.net, украинская певица и телеведущая Оля Цибульская после начала войны осталась в Украине, но с семьей перебралась в более безопасное место. Она проводит много времени на улице, что отразилось на ее внешности. Забавными кадрами она поделилась в своих Сториз.

Как рассказала певица, она прождала своего сына Нестора на солнышке и все бы ничего, но удачного загара не получилось достичь.

"Пока ждала Нестора на футболе в очках. Очки загорели и я теперь эпическая панда. Можете еще выдумать, какие-нибудь эпические названия к моему экзотическому загару. Принимаю все", - заявила Оля Цибульская.

Судя по другому видео в Сториз, сразу после этого Оля Цибульская отправилась спать. Но уснуть спокойно ей не дал храп мужа.

Напомним, что Цибульская дала совет, как справиться со стрессом.

Как сообщала Politeka, Цибульская показала руины родительского дома и дала совет, как действовать.

Также Politeka писала, что кума Дзидзьо Цибульская дала дельный совет, как побороть тревожность.