Ми всі, українці, повинні битися за наших героїв так само, як і вони за нас, вважає Огневич.

Як повідомляє Politeka.net, Злата Огневич є популярною українською співачкою, яка щодня висвітлює ситуацію із захисниками Маріуполя. Артистка часто публікує фото українських воїнів, їх звернення та розповіді про актуальну обстановку на "Азовсталі".

Цього разу Огневич показала спеціальне інтерв'ю із заступником командира полку" Азов " капітаном Святославом Паламарем. Він розповів про ситуацію на"Азовсталі".

«Ми всі, українці, повинні битися за наших героїв так само, як і вони за нас. Я розумію, що народ не потрібно вганяти в паніку під час війни, але хочеться з екранів чути менше «заспокійливих» осіб, а більше фактів. Правда болюча і жорстка, але повинні її знати 🙏 🏽 прошу дуже послухати інтерв'ю Святослава Паламара, Калини 🇺 🇦 🦾 " - висловилася Огневич під постом.

Раніше Огневич показала самих захисників Маріуполя:

"Уважно подивіться на ці очі. Що Ви там бачите? Я таких очей в житті ще не бачила. Так багато болю і відчаю. Але ніякої крихти страху. Ні! Люди, здатні на такі подвиги, страху не мають.

І коли ви говорите, що втомилися від поганих новин, війни, пья кави десь в глибокому тилу-згадайте ось цих хлопців, що найбільше гнуться від ран, без ліків і належних умов в підземеллі Азовсталь» — пише Огневич під серією кадрів.

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