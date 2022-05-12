Мы все, украинцы, должны биться за наших Героев так же, как и они за нас, считает Огневич.

Как сообщает Politeka.net, Злата Огневич является популярной украинской певицей, которая каждый день освещает ситуацию с защитниками Мариуполя. Артистка часто публикует фото украинских воинов, их обращения и рассказы об актуальной обстановке на "Азовстали".

В этот раз Огневич показала специальное интервью с заместителем командира полка "Азов" капитаном Святославом Паламарем. Он рассказал о ситуации на "Азовстале".

«Мы все, украинцы, должны биться за наших Героев так же, как и они за нас. Я понимаю, что народ не нужно вгонять в панику во время войны, но хочется с экранов слышать меньше «умиротворяющих» лиц, а больше фактов. Правда болезненная и жесткая, но должны ее знать 🙏🏽 Прошу очень послушать интервью Святослава Паламаря, Калины 🇺🇦🦾» - высказалась Огневич под постом.

Ранее Огневич показала самих защитников Мариуполя:

«Внимательно посмотрите на эти глаза. Что вы там видите? Я таких глаз в жизни еще не видела. Так много боли и отчаяния. Но никакой крохи страха. Нет! Люди, способные на такие подвиги, страха не имеют.

И когда Вы говорите, что устали от плохих новостей, войны, пья кофе где-то в глубоком тылу — вспомните вот этих самых гнущихся от ран ребят без лекарств и надлежащих условий в подземелье Азовсталь» - пишет Огневич под серией кадров.

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