Про це, як пише Politeka.net, йдеться у відео, опублікованому в Instagram Вєркою Сердючкою. Нагадаємо, в цьому образі виступає Андрій Данилко.

Будинок Івана Васильовича Лисуна, який провів на фронті 7 років, був поранений і двічі контужений, потрапив під обстріл в ніч на 4 травня. Чоловік дивом вижив. Від будинку, де він народився і виріс, залишилися одні руїни.

"Серце рветься на частини", "Господи, за що?", "Дуже важко....", "Серця вже немає, все розбито.. я знаю, як зустріч перемогу.. я буду ревіти вголос, дико, від люті і болю за всіх і кожного", "Як боляче на це дивитися...", - пишуть в коментарях користувачі Мережі і шанувальники Вєрки Сердючки.

Нагадаємо, раніше Андрій Данилко зізнався, що шквалу підтримки від його російських колег після 24 лютого не послідувало. Та він і не очікував.

"Ну що вони скажуть? Кіркоров знаходиться в ситуації розгубленості, знаючи його. Краще нехай мовчить, ніж як Басков. Сильних дуже мало. Звичайно, всі бояться, це чистий страх. Артисти дуже залежні від концертів, корпоративів», - пояснював Данилко, додавши, що у нього є фінансова подушка, а багато його російські колеги не можуть прямо сказати «Russia goodbye».

Нагадаємо, раніше з'явилася непідтверджена інформація, що нібито Кіркоров допомагає ЗСУ.

Також Politeka.net писала, що "Майстер Шеф" Клопотенко закликав українців не тішити себе ілюзіями.

Крім того, Politeka.net повідомляла, що дружина ведучого "Маски" Остапчука в модному вбранні відповіла на претензії критиків.