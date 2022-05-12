Слава Камінська зізналася, що дуже сумує за домом і шалено хоче повернутися.

Як повідомляє Politeka.net, Слава Камінська, екс-солістка групи "НеАнгели", взявши двох дітей і маму, поїхала в Роттердам. Але там вона не відчуває себе вдома і дуже хоче назад. Про це стало відомо в сторіз співачки, де вона буквально плаче від туги за Україною.

На чорно-білому відео Слава Камінська жалібно падає на коліна. Вона намагається впоратися з власними сльозами, ковтає гіркий клубок, що застряг в горлі. Але нічого не виходить і співачка починає плакати. Плаче до тих пір, поки на задньому фоні звучить музика.

"Я хочу додому. Ми інші на чужих просторах. Не буде ніде так затишно, як вдома", - підписані кадри.

Варто відзначити, що в одному з інтерв'ю Слава Камінська зізналася, що дуже сумує за домом і шалено хоче повернутися. Крім того, вона відзначала, що за кордоном все дуже дороге і великі проблеми з житлом - багато бажаючих, але будинків на всіх не вистачає.

Нагадаємо, що Камінська з "НеАнгелів" показала дітей, що підросли.

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