Як пише Politeka.net, зірка поділилася новим постом у своєму Instagram. У ньому Камінська не стримала емоцій, повідомивши про втрату важливого для себе людини.

"Хочеться сказати чому боляче, але не можу ... життя перетинає людей ... зводить...розводить ... але зв'язуюча нитка тягнеться крізь час, Відстані ... Моя хороша ... ти була тією, хто світив яскраво", - написала Слава.

У коментарях одна з користувачок уточнила, що співачка говорить про їхню подругу. Судячи з посту на її сторінці в Instagram, мова йде про головного редактора L'officiel Austria, Monaco, CY Світлані Лавринович.

Свій пост Камінська супроводила знімком, на якому вона сидить на березі в сутінках.

Шанувальники тут же відреагували на її пост.

"Якщо світила, світло не згасне! Не знаю, в чому справа, але, сили вам! Справа часу!", "Тримайся, рідненька", "так, красуня була і занадто молода", "занадто рано вона пішла", "хто? Господи, скільки потрібно, скільки можна?",- пишуть люди.

Нагадаємо, обраниця "Холостяка" Богдан показала, хто її заціловує крім коханого.

Як повідомляла Politeka, Осадча потужно звернулася до світової громадськості, Дорофєєва оцінила.

Також Politeka писала, що "холостячка" Огневич зізналася, що її здивувало в США.