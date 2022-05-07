Як пише Politeka.net, популярна співачка Слава Камінська, яка багато років співала у складі групи "НеАнгели", нерідко дивує шанувальників неоднозначними нарядами і витівками. Артистка не боїться критики і пліток, адже її розлучення користувачі Інстаграм обговорювали не один місяць.

Так, цього разу дочка Лаура сфотографувала зірку серед піску на березі моря. Причому кадр в шубі викликав досить бурхливу реакцію.

"Лаура, сфоткай маму 🤪 ❤ ️ 🙏 🏼 (моя)❤ ️" - пише Камінська під кадром.

У мережі відповіли: "на стилі🔥❤️; ви і влітку будете в шубі😂ну і клімат️️; фото супер!🔥У вас там холодно👀у Києві ми набагато легше одягнені, багато вже навіть у футболках🙂; я вас не впізнала....це кошмар що ви з собою зробили; в Києві +12, сонячно. В шубі буде жарко; мало хто так яскраво одягається».

Раніше Камінська вирішила показати, як важко справлятися з двома дітьми і чому вони іноді її вимотують більше звичайного. Нагадаємо, артистка розлучена і дітьми вона займається сама, хоч часто і бачиться з екс-чоловіком, а він відвідує Лауру і Леона і проводить з ними час разом.

"Тиха година ... після того, як довели мати ♪ у мене скоро почне смикатися не тільки праве , але і ліве око ♪ » - пише Слава.

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